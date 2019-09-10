Son Dakika Haberleri: Akrebin soktuğu bebek hayatını kaybetti
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Akrebin soktuğu bebek hayatını kaybetti

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrebin soktuğu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Akrebin soktuğu bebek hayatını kaybetti, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrebin soktuğu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Yanaloba Mahallesi'nde yaşandı. Evde yatan 2 yaşındaki Aysel'in bağırması üzerine yanına giden aile fertleri, bebeği akrebin soktuğunu fark etti. Aile kendi imkanlarıyla bebeği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Minik Aysel, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, bebeğin akrep sokması sonucu öldüğü tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
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