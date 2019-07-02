Son Dakika Haberleri: Akrebin soktuğu küçük kız yoğun bakıma alındı
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Akrebin soktuğu küçük kız yoğun bakıma alındı

58 dakika önce

Aydın'da hava sıcaklığının artması ile birlikte akrep sokma vakaları da çoğalmaya başladı.

Akrebin soktuğu küçük kız yoğun bakıma alındı, System.String[]
Aydın'da hava sıcaklığının artması ile birlikte akrep sokma vakaları da çoğalmaya başladı. Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık Mahallesi'nde akrebin soktuğu bir kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Zehrin kısa sürede tüm vücuda yayılması üzerine 9 yaşında D.S. yoğun bakım servisine kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık Mahallesi'nde yaşayan D.S. isimli kız çocuğunu ikamet ettikleri evin avlusunda akşam saatlerinde akrep soktu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan D.S.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri akrebin kız çocuğunu aşırı miktarda zehir enjekte ettiğini belirleyince D.S. müşahede altına alındı. 9 Yaşındaki D.S. yoğun bakım servisine kaldırılırken uzmanlar özellikle aşırı sıcaklarda vatandaşların akrep ve yılan sokmalarına karşı dikkatli olmalarını istediler.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:00 Kaynak: İHA
Efeler, Aydın, Güncel
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