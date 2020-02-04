Akredite büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Esvatini Büyükelçisi Sibusisiwe Mngomezulu, Mozambik Büyükelçisi Cesar Francisco de Gouveia Junior, Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Nepal Büyükelçisi Sewa Lamsal Adhikari, Togo Büyükelçisi Komi Bayadze Dagoh ve Myanmar Büyükelçisi Myint Lwin aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçilerin Erdoğan'a güven mektubu takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çekildi.