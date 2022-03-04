Akrep Nalan, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika
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Akrep Nalan, yaşamını yitirdi (2)

04.03.2022 12:28
Akrep Nalan, yaşamını yitirdi (2)

KOMŞUSU: KALP MASAJI YAPTIM AMA GEÇ KALINMIŞTIYaşamını yitiren Akrep Nalan'ın cenazesi Eski Çeşme Mahallesi'ndeki evinden alınıp, Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

KOMŞUSU: KALP MASAJI YAPTIM AMA GEÇ KALINMIŞTI

Yaşamını yitiren Akrep Nalan'ın cenazesi Eski Çeşme Mahallesi'ndeki evinden alınıp, Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkartılırken, komşuları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Acılarının büyük olduğunu söyleyen ve Akrep Nalan'ın solunum yetmezliği sorunu bulunduğunu belirten 13 yıllık komşusu Özlem Orpak, "Akciğerlerinde buzlanma vardı. 7 Mart'ta hastaneye yatacaktı. Kendisi için solunum cihazı alınmıştı. Bakıcısı sabah bana gelip, 'Ablam iyi değil' dedi. Bunun üzerine yanına gittim, kalp masajı yaptım ancak geç kalınmıştı. Ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediğine göre solunum yetmezliğinden yaşamını kaybetmiş. Biz birbirini seven komşulardık" dedi. Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Akrep Nalan, yaşamını yitirdi (2)
Akrep Nalan, yaşamını yitirdi (2)
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Akrep Nalan, Bodrum, Cenaze, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Akrep Nalan, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika
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