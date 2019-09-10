Son Dakika Haberleri: Akrep sokan minik aysel, öldü
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Akrep sokan minik aysel, öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yatağında akrebin soktuğu Aysel Sağlam (2) hayatını kaybetti.

Akrep sokan minik aysel, öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yatağında akrebin soktuğu Aysel Sağlam (2)  hayatını kaybetti.
Olay, Suruç ilçesine bağlı Yanaloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim  ve Elif çifti, odada yatan Aysel Sağlam'ın bağırması üzerine yanına gitti. Çocuğun yattığı yerin çevresinde akrep gören aile, küçük kızı kendi imkanlarıyla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.  Acil serviste tedaviye alınan minik Aysel, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, Sağlam'ın akrep sokması sonucu öldüğü tespit edildi.


Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:26 Kaynak: DHA
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