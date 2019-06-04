Son Dakika Haberleri: Akrep sokan tatilciyi UMKE ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı
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Akrep sokan tatilciyi UMKE ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı

33 dakika önce

Antalya'da kamp yaptıkları alanda akrep sokan kadın, UMKE ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Akrep sokan tatilciyi UMKE ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı, System.String[]
Antalya'da kamp yaptıkları alanda akrep sokan kadın, UMKE ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Likya Yolu yürüyüşüne çıkan ve dünyaca ünlü Olimpos ve Adrasan Sahilleri arasındaki karadan araçla ulaşımı olmayan bir koyda kamp yapan İrem Yılmaz'ı (27) kolunun 3 yerinden akrep soktu. Kolunun uyuşmaya başlamasının ardından Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na ait TCG-105 botu denizden ve UMKE ekipleri de karadan tatilciyi bulmak için arama yaptı.
Drone'la yapılan aramalarda tatilcinin Ceneviz koyunda olduğu belirlendi.
Koya botla yanaşan ekipler, ilk müdahaleyi sahilde yaptı.
Bota alınan Yılmaz, Çıralı Sahili'ne getirilerek ambulans ile Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kurtarma anı drone'la da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:42 Kaynak: AA
Antalya, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Güncel
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