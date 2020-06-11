Akrep türlerinin doğadan yakalanmasına ilişkin usuller düzenlendi - Son Dakika

Akrep türlerinin doğadan yakalanmasına ilişkin usuller düzenlendi

Akrep türlerinin yaşama ortamlarının korunması ve doğadan yakalanmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Akrep türlerinin doğadan yakalanmasına ilişkin usuller düzenlendi, System.String[]

Akrep türlerinin yaşama ortamlarının korunması ve doğadan yakalanmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı "Akrep Türlerinin Doğadan Yakalanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğadan akrep türlerinin yakalanması yasak, ancak insan veya hayvan sağlığı bakımından akrep zehrinden elde edilen ürünlerin üretilmesi için izin ve onay verilen üretim tesislerine damızlık sağlanması amacıyla türlerinin doğadan yakalanmasına, doğal yayılış alanı içindeki popülasyon devamlılığına olumsuz etkisinin olmaması durumunda izin verilecek.

Üreme dönemlerinde doğadan akrep türleri yakalanmayacak. Yakalanabilecek akrep türlerinin miktarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü karar verecek ve bu miktar bilimsel raporda yer alandan fazla olamayacak.

Akrepleri izinsiz yakalayanlara ceza

Doğadan akrep yakalamak isteyen gerçek, tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşları, akrep türlerinin yakalanacağı ildeki Tarım ve Orman Bakanlığının şube müdürlüğüne ön izin başvurusunda bulunacak.

Akreplerin doğadan izinsiz yakalandığının tespit edilmesi halinde, yakalayan şahıslara, ayrıca akreplerin üretim tesislerinden çıkacak şekilde kaçmaları, insanlara, hayvanlara ve çevreye zarar vermeleriyle ilgili engelleyici tedbirleri almadıkları saptanan üretim tesisi sahiplerine idari para cezası uygulanacak.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akrep türlerinin doğadan yakalanmasına ilişkin usuller düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

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