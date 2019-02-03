Son Dakika Haberleri: Akrep zehri Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacak

Akrep zehri Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacak

1 saat önce

İlaç sanayisinde kullanılan, litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan akrep zehrinin, Türkiye'nin ihracatına "çok yüksek katma değeriyle" katkı sunması bekleniyor.

Akrep zehri Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacak, System.String[]
İlaç sanayisinde kullanılan, litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan akrep zehrinin, Türkiye'nin ihracatına "çok yüksek katma değeriyle" katkı sunması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:08 

Türkiye, Ekonomi
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