Akrep zehri Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacak
1 saat önce
İlaç sanayisinde kullanılan, litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan akrep zehrinin, Türkiye'nin ihracatına "çok yüksek katma değeriyle" katkı sunması bekleniyor.
İlaç sanayisinde kullanılan, litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvılarından olan akrep zehrinin, Türkiye
'nin ihracatına "çok yüksek katma değeriyle" katkı sunması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:08
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