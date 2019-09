Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti -2

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nce bu yıl 4'üncü düzenlenen ve 9 ülkeden akrobasi pilotlarının katıldığı Hava Gösterileri nefesleri kesti. Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve kızı ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in de yer aldığı gösterilerde pilotlar yaptığı dumanlı manevra hareketleriyle dikkatle izlendi . Pilot olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de havacılık gösterilerinde uçuş yaptı.Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, bu yıl 4'üncü kez hava gösterileri düzenledi. Açılış programına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan katılırken, aralarında Romanya, İngiltere ve Almanya'nın bulunduğu 9 ülkeden çok sayıda akrobasi pilotu gösterilerde yer aldı. Pilot lisansı bulunan Bakan Pakdemirli, farkındalık oluşturmak ve havacılığı sevdirmek amacıyla katıldığı programda özel uçakla 15 dakika boyunca havada kaldı. Alanda kurulan stantları da gezen Pakdemirli, eski bakanlardan Kürşad Tüzmen ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra 'Turkish Delight' isimli 1940 model DC-3 uçağı da ziyaret etti.Sivrihisar Hava Gösterileri'nin açılışında konuşan Bakan Pakdemirli, pilot ihtiyacının ilerleyen yıllarda artacağını ifade ederek, "Ben de sivil havacılığa çok erken yaşta başlamış, önce model uçak uçurma ile başlayan sonra paraşütçülük ve pilotluk yapan bir kardeşinizim. Sivil havacılık Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk söylediği gibi 'İstikbal göklerdedir' bugün gelişmeye baktığınız zaman gelişmelerin havada ve uzayda olduğunu görüyoruz. Biz ne kadar çok sivili bu işin içerisinde katarsak o kadar çok bu işten fayda sağlayacağız. Yani şunu düşünelim. Önümüzdeki 20-25 yıl içinde dünyadaki pilot ihtiyacı 4 misli artacak. Ama şu an pilot okullarımızda yeterli derecede pilot mezun olmuyor. Pilotluk da dünyadaki en güzel mesleklerden bir tanesi. Benim 4 tane erkek evladım var. Eğer arzu ederlerse ben 4'ünü de pilot yapacağım. Mesleği yapıp yapmamaları kendilerinin bileceği iş ama altın bir bileziktir. Kolunuza takacağınız altın bir bileziktir. İşte pilotluğa giden yolda buradaki heyecanlardan geçiyor. İşte bu tarz air showlara gelmekle, bu tarz gösterilere gelmekle, uçakları görmekle, model uçak yapmakla, onları uçurmakla başlıyor. Bu sebeple her zaman sivil havacılığın gelişmesini, daha iyi yerlere gelmesini desteklememiz lazım" diye konuştu.Bu konulara daha çok destek verilmesi gerektiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:"Aslında bu hobi pahalı bir hobi gibi gözükmekle beraber bir araba fiyatından ucuza bugün uçak almak temin etmek uçurmak da mümkündür. Sadece bu işleri ülkemizde biraz daha kolaylaştırmamız lazım. Sadece bu işlere biraz daha imkan vermemiz lazım. Yani Türkiye'de ben aşağı yukarı 35 yıldır sivil havacılığın içerisindeyim. Uçak sayısına bakıyorum, Amerika'nın kabaca 20'de 1'i bile değiliz. Yani Türkiye'de Amerika'yla eşit havacılık olsaydı şu an 5-6 bin tane sivil uçağın uçuyor olması lazımdı. Tahmin ediyorum hava yolları ve askeri uçaklar haricinde 5-6 yüz tane ancak uçan uçağımız var diye düşünüyorum. Bu uçan uçakların sayısını artırmamız lazım. Geleceğe daha güvenle bakmak için bu havacılık ekosistemini hep birlikte geliştiriyor olmamız lazım. Bugün uçağını yapan, insansız hava aracını yapan, silahlı insansız hava aracını yapan bir ülkeysek bunun ana sebebi işte burada görmüş olduğunuz model uçakla başlayan bir yolculuktur. 1991 yılında model uçak kulübünde uçan ve yere görüntü veren model uçak yaptık. Aslında bu da o günkü insansız hava araçlarının bir temelidir. Yani her şey amatör evresiyle başlıyor. Bundan sonra bir ekosisteme, bir teknolojiye, bir bilgi birikimine çevirmek mümkün. Ülkemizde de bu tarz inisiyatifleri sürekli desteklememiz lazım."HELİKOPTERLE NEFES KESTİAçılış konuşmalarının ardından 9 ülkeden gelen akrobasi pilotları sırasıyla gösterilerini yaptı. İngiliz pilot Martin Lovell'ın helikopterle yaptığı gösteri ise büyük beğeni topladı. Pilot Lovell helikopterle zor dönüşler ve manevralarla müthiş bir gösteriye imza attı.TÜRKİYE'NİN İLK AKROBASİ PİLOTLARISivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin Necati Artan tesislerindeki gösterilerde Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de yer alarak gösteri yaptı. Baba, kızın gösterisi büyük ilgi görürken, Semin Öztürk Şener'in gösterisini sahneden babası anlattı.