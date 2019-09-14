Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti (2)

GELİN-DAMAT GÖSTERİLERE KATILDI

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devam eden 'Sivrihisar Hava Gösterileri 2019'a Kocaeli'nden gelen gelin ve damat Kadir Gürkan ile Esra Peköz çifti akrobasi uçaklarının arasında mutluluk pozu verdi. Ekim ayında düğün yapacaklarını ifade eden Türk Hava Yolları personeli Kadir Gürkan, fotoğraf albümleri için akrobasi uçaklarını tercih ettiklerini belirterek, "İleride eşimle birlikte tekrar buraya geldiğimizde bize bir anı kalsın istedik. Hem farklı olsun istedik hem de heyecan katmak istedik. Sevdiğim bir etkinlik, sevdiğim kadın bugün bir arada. Çok mutluyum" dedi.

Gelin adayı Esra Peköz de çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Gelinlikle fotoğraflarımın böyle bir ortamda çekileceğini hiç hayal etmemiştim. Mükemmel bir ortam oldu, şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Çift açıklamalarının ardından akrobasi uçakları önünde bol bol fotoğraf çektirirken, çevredekiler de alkışlarıyla destek oldu. Çift fotoğraf çekiminin ardından akrobasi pilotlarının uçuş gösterilerini izledi.