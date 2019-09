Akrobasi pilotlarının gösterisi nefes kesti (3)

İLK GÜN GÖSTERİLERİ 30 BİN KİŞİ İZLEDİ

Eskişehir'de Sivrihisar Hava Gösterileri'ni ilk gün yaklaşık 30 bin kişi izledi. Organizasyonun komite başkanı ve Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, akrobasiye Türkiye'de büyük bir ilgi olduğunu ifade ederek, "Çok üzerinde çalışılarak bir noktaya gelinmiş, bir gündü bizim için. Bugünün arkasında yaklaşık 8 aylık bir çalışma var. Bir yıl öncesinden başlıyor aslında ve her yıl tekrar ediliyor. Fakat bu sene çok yoğun bir talep oldu. Şu an tam rakamlar ulaşmış değil ama zannediyorum ilk gün 30 bin kadar kişiye eriştik. Gösteriler çok güzeldi. Kazasız belasız, emniyet içinde ve havacılıkta emniyet çok önemli biliyorsunuz. Büyük bir emniyetle günün sonuna geldik. İnşallah yarın da tekrarı olur. Türk Yıldızlarımız Sivrihisar'da ilk defa uçtular. Yalnız burada değil, Sivrihisar'da da ilk kez gösteri yaptılar. Buna da vesile olmak bizleri de çok mutlu ettik. Hem askeri, hem de sivil kesimden çok yoğun katılım vardı. Seyircilerin huzurunda bunu en güzel şekilde icra etmek istedik, çok güzel bir gündü" dedi.

'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR DİYORUZ, UÇMAMIZ LAZIM'

Türkiye'nin akrobasi anlamında henüz istenilen yerde olmadığını kaydeden Öztürk, 20 yıldır her gün uçuş yaptığını söyledi. Türk halkının havacılığa karşı büyük bir ilgisi olduğunu belirten Öztürk, "Benim bu sene uçuşta 35'nci senem. Bunun son 20 senesi her gün akrobasi uçarak geçti. Çok çalışmayı gerektiren bir motor sporu bu akrobasi. Fakat Türkiyemiz dünya havacılığı ile mukayese edildiğinde arzu ettiğimiz yerde olduğumuzu söylememiz şu an için mümkün değil ama pozitif bir ivme söz konusu. Bugün de burada zaten görüyorsunuz, Türk halkımızın, Türkiye insanının havacılığa karşı duymuş olduğu büyük alakayı. Bugün burada hep beraber yaşadık. On binlerce insan buradaydı, bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Hem İstikbalin göklerde olduğunu söylüyoruz, hem de o istikbalden uzak duruyoruz, bu olmaz. Onun için uçmamız lazım" diye konuştu.

'YÜREKLERİNİN SESİNİ DİNLESİNLER'

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ise gençlere yüreklerinin seslerini dinlemelerini tavsiye ederek şunları söyledi:

"Sivrihisar hava gösterilerinin bu sene 4'ncüsü düzenleniyor. Bende bu organizasyonun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Her sene bende bu organizasyonda yer alıyorum. Çok büyük bir kalabalık bizi bekliyordu aşağıda. O kalabalıkla buluşmak da gerçekten çok motive edici. Yarın daha da kalabalık olacağını düşünüyoruz ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Gençlerin çoğunlukta olması aslında beni motive ediyor. Onlara da yüreklerinin sesini dinlemelerini tavsiye ediyorum. Aynı şekilde asuman aşkı ile yüreklerinin sesini dinlerler"

FİNALİ TÜRK YILDIZLARI YAPTI

Sivrihisar'da bugün başlayan 'Sivrihisar Hava Gösterileri 2019' ilk gün finalini Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği olan Türk Yıldızları akrobasi timi yaptı. Dünyanın 8 süpersonik uçakla akrobasi gösterisi yapan tek timi olan Türk Yıldızları'nın Eskişehir semalarındaki müthiş gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteriler yarın da devam edecek.