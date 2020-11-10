Akrobasi pilotu baba kızdan 'Ata'ya saygı' uçuşu - Son Dakika

Akrobasi pilotu baba kızdan 'Ata'ya saygı' uçuşu

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yılı nedeniyle akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve kızı Semin Öztürk Şener (29), 'Ata'ya saygı' uçuşu gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yılı nedeniyle akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve kızı Semin Öztürk Şener (29), 'Ata'ya saygı' uçuşu gerçekleştirdi. Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Tesisleri'nde, Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılı nedeniyle 'Ata'ya saygı' uçuşu gerçekleştirdi. Sabah saat 08.55'te uçuşlarına başlayan Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk, saat 09.05'te yaptıkları saygı uçuşuyla gösterilerini tamamladı.



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