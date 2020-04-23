Akrobasi pilotu Semin Öztürk'ten çocuklara özel gösteri uçuşu - Son Dakika

TÜRKİYE'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir gösteri uçuşu yaparak, çocukların bayramını kutladı.

Akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, uçağıyla birlikte bu kez çocuklar için özel bir gösteri yaptı. Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi'nden havalanan Şener, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gökyüzünde kutladı. Sosyal medyada paylaşılan özel uçuşa ilişkin görüntüler büyük beğeni topladı.