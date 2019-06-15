Akrobasi uçağı düştü

Polonya'nın Plock kentinde bir akrobasi uçağı, Vistül Nehri'ne düştü. Kazadan hemen sonra uçağa ulaşan kurtarma ekipleri, iki saat süren çalışmanın ardından Alman pilotun cansız bedenine ulaştı. Polonya'nın orta kesimlerindeki Plock kentinde düzenlenen Havacılık Pikniğinde akrobasi gösterisi yapan bir uçak, Vistül Nehri'ne düştü. Pilot, Yak-52 model uçakla izleyenlerin adeta nefesini kesen viril dalış (uçağın spiral şekilde alçaldığı durum) yaptığı esnada uçak üzerindeki kontrolünü kaybederek Vistül Nehri'ne düştü. Uçağın saatte 200 kilometre hızla nehir düşmesi üzerine piknik için bölgede hazır bulunan çok sayıda itfaiye, dalgıç ve sağlık ekibi uçağın düştüğü yere sevk edildi. Ekipler uçağa ulaşırken, Alman vatandaşı olduğu belirlenen pilotu ise arama çalışmaları başlatıldı. Suyun çok bulanık olması ve debisinin güçlü olması nedeniyle güçlükle yürütülen 2 saatlik çalışma neticesinde Alman pilotun cansız bedenine ulaşıldı. Kaza akrobasi gösterisini izlemek için nehir kenarına akın etmiş izleyicilerde korku ve paniğe sebep oldu. Nefeslerini tutmuş bir şekilde uçağın viril dalışını izleyen vatandaşlar, son ana kadar pilotun uçağın burnunu kaldıracağını düşünürken, uçağın nehre düşmesiyle adeta büyük şok yaşadı. ABD, Almanya, Çekya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeden havacının katıldığı ve iki gün sürmesi planlanan pikniğe kaza dolayısıyla ara verildi. Tarihi uçakların yanı sıra modern uçakların da sergilendiği piknikte, 2011 yılında da akrobasi gösterisi esnasında kaza meydana gelmiş, Polonyalı pilot Marek Szufa hayatını kaybetmişti.(İHA)