Akrobat hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Akrobat hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık şüphelileri polise yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen toplam 12 hırsızlık olayının şüphelileri polisin onlarca güvenlik kamerasını tek tek izlemesi sonucu yakalandı. Biri 30 diğeri 15 olmak üzere toplam 45 suç kaydı bulunan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu'da 6'sı binadan 1'i otodan 4'ü iş yerinden hırsızlık ve 1'de kapkaç olmak üzere toplam 12 olayı gerçekleştiren şüphelilerin aynı kişiler olduğunu belirleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarının görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin eşkal bilgilerinin ardınsan kimlik bilgilerini de tespit etti.

Nakit para, döviz, 7 adet bisiklet, cep telefonları, elektronik malzemeler, sigara ve alkollü içecekler olma üzere maddi değeri toplamda 75 bin TL'yi bulan hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin E.A ile M.N. T. olduğunu tespit eden polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden E.A.'nın 30, M.N.T.'nin ise 15 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin gerçekleştirdiği çeşitli hırsızlıklar ise ev ve iş yerlerini güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Adeta bir akrobat gibi düz duvara tırmanan şüphelilerinin yüksek katlarda yer alan iş yerlerine bina dışından eriştikleri anlar da kameralara yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.