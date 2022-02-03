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Akrobatik hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika

Akrobatik hırsız güvenlik kamerasında

03.02.2022 16:56
Akrobatik hırsız güvenlik kamerasında

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ekmek fırınının kasasından para çalan hırsız, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ekmek fırınının kasasından para çalan hırsız, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Akrobatik hareketlerle kasaya uzanarak paraları alan şüpheli, polis tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Yeşilova Mahallesinde bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Müşteri gibi içeri giren ve kimliği henüz belirlenemeyen kapüşonlu bir kişi, çalışanın dalgınlığından faydalanarak tezgahın üzerinde kasaya uzandı. Kasada bulunan bir miktar parayı alan şüpheli daha sonra fırından çıkarak kayıplara karıştı. Çalışan tarafından ihbar edilmesi üzerine iş yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Akrobatik hırsız güvenlik kamerasında

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Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akrobatik hırsız güvenlik kamerasında - Son Dakika


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