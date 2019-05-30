Son Dakika Haberleri: Aksa, 2 bin öğrenciye enerji eğitimi verecek
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Aksa, 2 bin öğrenciye enerji eğitimi verecek

1 saat önce

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Kazancı Holding bünyesindeki Aksa grup şirketleri, "Enerjimiz Yarınlara" adıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle 2 bin öğrenciye enerji eğitimi verecek.

Aksa, 2 bin öğrenciye enerji eğitimi verecek, System.String[]
Enerji sektöründe faaliyet gösteren Kazancı Holding bünyesindeki Aksa grup şirketleri, "Enerjimiz Yarınlara" adıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle 2 bin öğrenciye enerji eğitimi verecek.
Aksa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, mart ayından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerindeki köy okullarını ziyaret ederek 700'e yakın öğrenciye enerji eğitimi verdi.
Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör şirketlerinin çalışanlarından oluşan ekip, yıl sonuna kadar Türkiye'deki birçok bölgeyi gezerek 2 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.
Son olarak Balıkesir ve Çanakkale'deki öğrencilere enerjiyi eğlenceli bir dille anlatan ekip, daha önce Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ, Van ve Ağrı'da da eğitimler gerçekleştirdi.
Çalışanlar okullarda 5, 6, 7, ve 8. sınıf öğrencilerine enerji üretimi, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı ve temiz enerji kavramı gibi konularda öğrencilere eğitim verdi.
Eğitimin sonunda öğrencilere proje için özel olarak hazırlatılan Enerji Ansiklopedisi ile çeşitli kırtasiye malzemeleri armağan edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:45 Kaynak: AA
Kazancı, Aksa, Ekonomi
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