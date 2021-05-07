Aksa Akrilik, 2021'in ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Aksa Akrilik, 2021'in ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı

07.05.2021 10:54
Aksa Akrilik, 2021'in ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2021'in ilk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla ciroda yüzde 24, net karlılıkta ise yüzde 105 yükseliş kaydetti.

Dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2021'in ilk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla ciroda yüzde 24, net karlılıkta ise yüzde 105 yükseliş kaydetti.

Aksa Akrilik yılın ilk çeyreğinde, hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yüzde 23 azalan faaliyet karlılığına rağmen finansal performansını bir adım ileri taşıdı.

Net kar 2 katına ulaştı

Açıklanan sonuçlara göre, şirketin 2021'in ilk üç ayındaki net karlılığı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında iki katına çıkarak 133 milyon TL oldu. 2020'nin ilk çeyreğinde 1,06 milyar TL ciro elde eden Aksa Akrilik, bu yıl ise yüzde 24'lük artışla cirosunu 1,32 milyar TL seviyesine çıkardı. Şirketin Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK) rakamı ise 183,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Cirosunu artıran DowAksa'dan stratejik katkı

Dow Chemical Company ile yüzde 50 - yüzde 50 ortaklıkla faaliyetlerini sürdüren DowAksa ise Aksa Akrilik'in net karına 9 milyon TL'ye varan katkı sağladı. DowAksa'nın yılın ilk çeyreğindeki cirosu, yüzde 45 artışla 175 milyon TL'ye ulaştı.

Yatırımcıya güven mesajı

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, başarılı finansal sonuçlarıyla hissedarlara bir kez daha güven mesajı vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Finansal sürdürülebilirlik önceliğiyle ciro ve karlılıktaki yükselişi korumayı hedeflediklerini dile getiren Taş, şunları kaydetti; "Pandemi sürecinin etkilerinin henüz görülmediği 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla böylesi bir başarı elde etmek gurur verici. Salgının ekonomideki zorlu koşullarına ve düşen faaliyet karlılığına rağmen net karımız iki katına ulaştı. Ciromuzda da önceki yıla göre yüzde 24'lük yükseliş kaydederken, yılın ilk üç ayında 103 milyon TL'lik yatırımı harcaması yaptık. Bize daima güven duyan hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye'nin tek akrilik elyaf üreticisi olarak ülkemize ekonomi, ihracat ve istihdamda katkı sunmaya devam edeceğiz". - İSTANBUL

Aksa Akrilik, 2021'in ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı

Türk Lirası, Aksa, ciro, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksa Akrilik, 2021'in ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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