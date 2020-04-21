Aksa Akrilik 23 Nisan sevincini evlere taşıyor - Son Dakika

Aksa Akrilik, Instagram hesabı üzerinden başlattığı '23 Nisan ve Çocuk Olmak' konulu resim çizme etkinliğine katılan çocukları evlerinde sürpriz hediyelerle buluşturacak.



Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yalovalı bin çocuğa sinema bileti hediye eden Aksa Akrilik, bu yıl da çocukları sevindirecek yeni bir etkinliğe imza atacağını duyurdu. Yalovalı çocuklar, '23 Nisan ve Çocuk Olmak' konulu kendi çizdikleri resimlerini, Aksa Akrilik'in sosyal medya hesaplarını takip ederek, Aksa Akrilik Instagram hesabında etiketleyecekler. Kendi çizdikleri resimleri gönderen ve adreslerini ileten bin çocuğun evlerine sürpriz hediyeler gönderilecek.



Aksa Akrilik'ten yapılan açıklamada, çocukların evlerinde yapacakları resimlerle 23 Nisan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da hep birlikte kutlanacağı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene 100'üncü yılını kutluyor. Her yıl Yalovalı çocuklarla büyük coşku ile geçirdiğimiz bayramımızı bu yıl evlerimizde kutlayacağız. Evlerimizde olsak da kalplerimiz hep birlikte! Haydi Yalovalı çocuklar, evde çizeceğiniz resimlerle bayramımızı birlikte kutlayalım! '23 Nisan ve Çocuk Olmak' temalı resimlerinizi, 26 Nisan 2020 tarihine kadar Instagram'da @aksa_akrilik etiketleyerek paylaşın, sürpriz hediyemiz evinize gelsin!" - İSTANBUL