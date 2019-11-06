Son Dakika Haberleri: Aksa Akrilik 9 aylık faaliyet sonuçlarını açıkladı
Son Dakika Ekonomi Aksa Akrilik 9 aylık faaliyet sonuçlarını açıkladı

Aksa Akrilik 9 aylık faaliyet sonuçlarını açıkladı

8 saat önce

Aksa Akrilik, 2019 yılının ilk 9 ayında 221 milyon Türk lirası net kar elde etti.

Aksa Akrilik 9 aylık faaliyet sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Aksa Akrilik, 2019 yılının ilk 9 ayında 221 milyon Türk lirası net kar elde etti.


Yüzde 18'lik global pazar payı bulunan akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik, 1 Ocak - 30 Eylül 2019 dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarını açıkladı. Buna göre Aksa Akrilik, 2019 yılının ilk 9 ayında 221 milyon Türk lirası net kar elde etti. Şirket, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 34 milyon Türk lirası net kar elde etmişti. Bu yıl 2,7 milyar Türk lirası ciroya ulaşan Aksa Akrilik, yüzde 16'lık FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı) marjı ile de karlılığını destekledi. Şirket, bir önceki yıl yüzde 45 olan ihracat oranını ise yüzde 48'e çıkarttı. - İSTANBUL

Aksa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:44 Kaynak: İHA
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