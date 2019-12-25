Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde - Son Dakika Ekonomi

Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

6 saat önce

Aksa Akrilik, 50 şirketin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne ikinci kez dahil oldu.

Aksa Akrilik BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde, System.String[]

Aksa Akrilik, 50 şirketin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne ikinci kez dahil oldu. Orta ve uzun vadeli stratejisini dünyadaki trendler ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri çerçevesinde oluşturan şirket, bu endeksle birlikte küresel ısınmadan sağlığa, istihdamdan, su kaynaklarına kadar Türkiye ve dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe ilişkin konulara nasıl yaklaştığını ortaya koyacak.


Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin dahil edildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yerini aldığını duyurdu. İkinci kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan şirket; çevre, insan hakları, yönetişim, paydaş ilişkileri ana kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutulan 56 başarılı şirket arasında yer aldı.


Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, sürdürülebilirlik yaklaşımları doğrultusunda ürettikleri ürünlerle büyük bir coğrafyaya hitap ettiklerini ve bu doğrultuda geniş sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanları oluşturduklarını kaydederek, "Kurumsal birikim ve sektör tecrübemizle Türkiye ve dünya için örnek oluşturan sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda listedeki yerimizi sağlamlaştırarak daha üst sıralarda yer alabilmek adına dijital dönüşüm, iklim değişikliği, istihdam ve insan sağlığına önem veren üretim konularında çalışmalarımızı her geçen gün daha ileriye taşımayı hedefliyoruz." dedi.


2014 yılı Kasım ayından itibaren fiyat-getiri oranlarına bakılarak hesaplanan ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artırılması amacıyla oluşturulmuş olan BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, aynı zamanda borsada işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst seviyede olan şirketlerin bir arada olduğu endeks olma özelliği taşıyor. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Türkiye, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
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