Aksa Akrilik'e 'Kimya ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü' - Son Dakika

Aksa Akrilik'e 'Kimya ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü'

30.12.2020 11:59
Aksa Akrilik'e 'Kimya ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü', System.String[]

Platin Dergisi ve İpsos araştırma şirketi iş birliğiyle düzenlenen 'Global 100' endeksi açıklandı.

Platin Dergisi ve İpsos araştırma şirketi iş birliğiyle düzenlenen 'Global 100' endeksi açıklandı. Araştırmaya göre dijitalleşmeye en çok yatırım yapan şirketler arasına giren Aksa Akrilik, Kimya ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü'nün sahibi oldu.

Platin Dergisi ve bağımsız pazar araştırma şirketi İpsos ortaklığında yürütülen 'Global 100' endeksi sonuçlandı. Aksa Akrilik, bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilen araştırmada, dijitalleşme yatırımlarıyla dikkat çeken ilk 10 marka arasına girmeyi başardı. Şirket, 'dijitalleşme' temasıyla düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri'nde Kimya ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü'nün sahibi oldu.

YENİ NORMALDEKİ KOŞULLARA TAM ENTEGRASYONU HEDEFLİYORUZ

Aksa Akrilik adına ödülü İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Aydın Fethi Baytan aldı. Baytan, "Aksa Akrilik olarak, her alanda en yüksek operasyonel mükemmellik vizyonumuz doğrultusunda 'yeni normal'deki koşullara tam entegrasyonu hedefliyoruz. Kurumsal olarak dijital becerilerimizin artırılması ve yeni nesil teknolojilerin üretim modellerimize adapte edilmesi stratejilerimiz arasında. Böylesi değerli bir ödüle layık bulunmaktan mutluluk duyuyor ve tüm Aksalıları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Baytan, 1971 yılından beri Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik'in bin 200'den fazla çalışanı, yıllık 330 bin ton üretim kapasitesi ile 502 bin metrekarelik alana yayılan üretim alanında faaliyet gösterdiğini ve şirketin yüzde 20 küresel pazar payıyla dünyanın lider, Türkiye'nin ise tek akrilik elyaf üreticisi konumunda olduğunu dile getirdi.

GLOBAL 100 ENDEKSİ NASIL BELİRLENİYOR?

2017'den bu yana her yıl düzenli olarak açıklanan "Global 100", uluslararası ticarette Türkiye'ye en çok katkı sağlayan şirketlere ait örnek uygulamaları desteklemeyi amaçlıyor. Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların katıldığı araştırma; bilanço verileri, yaygınlık ve bilinirlik, katma değerli üretim verileri ve ortaklık yapısı olmak üzere 4 ana başlık altındaki 13 kritere göre gerçekleştiriliyor.


Aksa Akrilik'e 'Kimya ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü'
Aksa Akrilik'e 'Kimya ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü'

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aksa Akrilik'e 'Kimya ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü' - Son Dakika


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