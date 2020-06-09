Aksa Akrilik'e üst üste beşinci kez kurumsal yönetim ödülü

Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından 10'uncu kez düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde, "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2'nci Şirket" ödülünü kazandı.

Firma açıklamasına göre Aksa Akrilik, şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik alanlarındaki çalışmalarıyla bu yıl da ödüle layık bulundu.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "Kurumsal Yönetim Ödülleri" sahiplerini buldu. Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, kurumsal yönetim anlayışıyla bu yıl bir kez daha ödüllendirildi. Aksa Akrilik, "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2'nci Şirket" ödülünü kazandı.

Geçen yıl elde edilen "kurumsal yönetim derecelendirme notları" baz alınarak yapılan değerlendirmede puanını 97,22'ye çıkaran Aksa Akrilik'in, kurumsal yönetim alanında hayata geçirdiği uygulamaların başarısı bir kez daha tescillendi.

Aksa Akrilik, bu ödülle, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin şekilde oluşturduğunu, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini üst düzeyde sürdürdüğünü, pay ve menfaat sahiplerinin haklarını adil şekilde gözettiğini ve tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif şekilde yönetildiğini yeniden ortaya koydu.

Önceki üç yıl da üst üste aynı kategoride birincilik ödülü bulunan Aksa Akrilik, bu yıl beşinci kez listede yer alarak 2'ncilik ödülünün sahibi oldu.