Aksa Akrilik, ilk çeyrekte net karını 2 katına çıkardı

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2021 yılı ilk çeyrek raporunu açıkladı. Rapora göre şirketin ilk üç ayındaki net karlılığı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında iki katına çıkarak 133 milyon lira oldu.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, pandemi koşullarına rağmen ciro ve karlılıkta artış başarısı gösterdiğini duyurdu. 2021'in ilk çeyrek raporuna göre, bir önceki yıla kıyasla ciroda yüzde 24, net karlılıkta ise yüzde 105 yükseliş kaydedildi. Aksa Akrilik, yılın ilk çeyreğinde, hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yüzde 23 azalan faaliyet karlılığına rağmen finansal performansını bir adım ileri taşımayı başardığını açıkladı.

NET KAR 2 KATINA ULAŞTI

Açıklanan sonuçlara göre, şirketin 2021'in ilk üç ayındaki net karlılığı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında iki katına çıkarak 133 milyon lira oldu. 2020'nin ilk çeyreğinde 1,06 milyar lira ciro elde eden Aksa Akrilik, bu yıl ise yüzde 24'lük artışla cirosunu 1,32 milyar lira seviyesine çıkardı. Şirketin Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK) rakamı ise 183,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

CİROSUNU ARTIRAN DOWAKSA'DAN STRATEJİK KATKI

Dow Chemical Company ile yüzde 50 ortaklıkla faaliyetlerini sürdüren DowAksa ise Aksa Akrilik'in net karına 9 milyon liraya varan katkı sağladı. DowAksa'nın yılın ilk çeyreğindeki cirosu, yüzde 45 artışla 175 milyon liraya ulaştı.

GÜVEN MESAJI VERMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, başarılı finansal sonuçlarıyla hissedarlara bir kez daha güven mesajı vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Finansal sürdürülebilirlik önceliğiyle ciro ve karlılıktaki yükselişi korumayı hedeflediklerini dile getiren Taş, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinin etkilerinin henüz görülmediği 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla böylesi bir başarı elde etmek gurur verici. Salgının ekonomideki zorlu koşullarına ve düşen faaliyet karlılığına rağmen net karımız iki katına ulaştı. Ciromuzda da önceki yıla göre yüzde 24'lük yükseliş kaydederken, yılın ilk üç ayında 103 milyon liralık yatırım harcaması yaptık. Bize daima güven duyan hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye'nin tek akrilik elyaf üreticisi olarak ülkemize ekonomi, ihracat ve istihdamda katkı sunmaya devam edeceğiz."