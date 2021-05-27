Aksa Akrilik İSO 500 listesinde - Son Dakika

Aksa Akrilik İSO 500 listesinde

27.05.2021 16:45
Aksa Akrilik İSO 500 listesinde, System.String[]

Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik, bu yıl da İSO 500 listesinde yer aldığını duyurdu.

Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik, bu yıl da İSO 500 listesinde yer aldığını duyurdu.

İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" araştırmasının 2020 sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Yalova'da faaliyetlerine devam eden akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik bu yıl da listede yer aldı.  Şirketlerin 2020 boyunca gerçekleştirdikleri net satış rakamlarına göre sıralanmasıyla hazırlanan listeye Aksa Akrilik de katıldı. Aksa Akrilik, 2020'de gerçekleştirdiği 4 milyar 158 milyon 855 bin 136 lira değerindeki net satış rakamıyla 50'nci sıraya yerleşerek, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden biri oldu.

TÜRKİYE'YE EKONOMİK KATKILARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, 2020'nin zorlu koşullarına rağmen başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Türkiye'ye ve Yalova'ya ekonomik katkı sunmaya devam edeceklerini dile getiren Taş, "Aksa Akrilik, bir kez daha İSO 500'de ilk 50 şirket arasına girmeyi başararak, bizleri gururlandırdı. Büyük oranda pandemi etkisinde geçen 2020'de de finansal sürdürülebilirliğimizi koruyarak Türkiye'ye ve Yalova'ya ekonomi, ihracat ve istihdamda katkı sunmaya devam ettik. Başarımızda emeği bulunan tüm Aksalıları kutluyorum" dedi.

İSO 500 araştırması, yıllık net satış rakamlarıyla sanayi şirketlerinin büyüklüklerini tespit ederek Türkiye sanayisinin gelişimini mercek altına alma ve geleceğe dönük yol haritasının belirlenmesine katkı sağlama amacıyla önem taşıyor.


Aksa Akrilik İSO 500 listesinde

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Yalova, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aksa Akrilik İSO 500 listesinde - Son Dakika


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