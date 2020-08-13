Aksa Akrilik, kalıcı antimikrobiyal etkili tekstil ürününü piyasaya sundu - Son Dakika

Aksa Akrilik, kalıcı antimikrobiyal etkili tekstil ürününü piyasaya sundu

Aksa Akrilik'in Ar-Ge merkezinde üretilen kalıcı antimikrobiyal etkili tekstil ürününü 'Everfresh' piyasaya sunduğunu duyurdu.

Aksa Akrilik, kalıcı antimikrobiyal etkili tekstil ürününü piyasaya sundu, System.String[]

Aksa Akrilik'in Ar-Ge merkezinde üretilen kalıcı antimikrobiyal etkili tekstil ürününü 'Everfresh' piyasaya sunduğunu duyurdu. Ürünün, tüketicilerin hijyen ve konfor beklentilerini karşılayacağı belirtildi.

Dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik, inovatif çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Geniş kapsamlı çalışmalar sonucu Ar-Ge merkezinde geliştirilen 'Everfresh' adlı ürünün, sektöre yeni soluk getireceği belirtildi. Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, yeni ürün ile pek çok farklı alanda kullanılan tekstil ürünlerinin yenilikçi özellikleriyle ön plana çıkacağını belirterek, bu ürünün özellikleri ve maliyetiyle dünyada bir örneğinin daha olmadığının altını çizdi.

Verilen bilgiye göre, yeni tekstil ürünü, kalıcı antimikrobiyal özelliğiyle tüketicilerin hijyen beklentisine çözüm sunarken,insan sağlığına zararsız ve çevre dostu olmasıyla da dikkat çekiyor. 'Everfresh', üretimi esnasında ürünün içine hapsedilerek kullanılan çinko iyonu teknolojisi sayesinde güçlü antimikrobiyal etki gösterirken, bu özelliği ile zararlı bakteri, küf ve mantar oluşumunu önlüyor. Yeni ürüne antimikrobiyal etkisini kazandıran etken madde olan çinko iyonu teknolojisinin elyafın içerisinde yer alması, antimikrobiyal özelliğin kalıcı olmasını sağlarken, kullanım esnasında ya da sonrasında cilde zarar vermiyor. Diğer taraftan, benzer ürünlerde gümüş kullanılarak kazandırılan antimikrobiyal özelliğin, yüksek maliyetli olduğu belirtilirken, insan sağlığı ile doğaya zararlı etkilerinin olduğu biliniyor. Yeni ürün, koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu hale gelen maskenin yanı sıra içlik, çorap, kot, gömlek, bebek ürünleri, aktif giyim gibi giyeceklerde kullanılabiliyor. Ayrıca, el örgüsü, yastık ve yorgan kılıfı, nevresim, halı, battaniye ve havlu gibi ev tekstil ürünlerinde de kullanım imkanı bulunuyor.

Kalıcı antimikrobiyal özellik

Verilen bilgiye göre, termal izolasyon, buhar geçirgenliği, hava geçirgenliği ve hızlı kuruma özelliklerine sahip yeni ürün, yıpranma ve eskimeye dayanıklılığıyla ön plana çıkarken, tüm ürünlerde sonsuz yıkama dayanıklılığı sunuyor. Ürün, onlarca kez yıkama sonrasında bile ilk günkü güçlü antimikrobiyal özelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Everfresh teknolojisi, antimikrobiyal özelliğiyle kötü kokuya yol açan bakterilerin giyeceklerde üremesini engelliyor. Çorap, iç çamaşırı, içlik, gündelik kıyafetler ve performans ürünlerinde kuru kalmayı sağlayan yeni ürün, kötü kokuyu yok ederken; kullanıcıların çok daha uzun süre temiz ve ferah hissetmesini sağlıyor. Yeni ürün, giysilerde sık yıkama ihtiyacını azaltarak daha az su ve enerji kullanımına destek olurken, aynı zamanda ürünlerin kullanım ömrü uzuyor.

"Dünyaya örnek olacak"

Everfresh'in antimikrobiyal özelliğiyle çok çeşitli kullanım avantajları barındırdığını söyleyen Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, tekstil sektörüne sunulan bu yeni Ar-Ge ürününün kullanım alanı, özellikleri ve maliyetiyle dünyada bir örneğinin daha olmadığını kaydetti. Yeni ürüne benzer özelliklere sahip ürünlerde gümüş kullanıldığını, bunun da daha yüksek maliyete sebep olduğunu dile getiren Taş, ayrıca bu ürünlerin insan sağlığı ve doğaya zararlı etkilerinin bilindiğini anlattı. Taş, yeni ürünün çinko iyonu teknolojisi sayesinde hem maliyetin düşürüldüğünü hem de sağlığa uygun bir ürün elde edildiğinin altını çizdi.

Taş, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni ürün, Aksa Akrilik ailesinin en yeni üyelerinden biri. Yeni ürün ile tüketicilere sunduğumuz kolaylıklar sayesinde kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyoruz. Antimikrobiyal özelliğiyle, pandemi nedeniyle artan hijyen ihtiyacına çözüm sunuyoruz. Deneyimli Ar-Ge ekibimizin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu, kendi pazarını oluşturan öncü bir ürün geliştirdik. Üretimindeki teknolojiyle bir ilk niteliği taşıyan yeni ürün, sektörden oldukça olumlu dönüşler alıyor. Kullanıcılara konforlu ve hijyenik bir deneyim sunan Everfresh'e pazardan gelen talebin, önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz". - İSTANBUL

Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksa Akrilik, kalıcı antimikrobiyal etkili tekstil ürününü piyasaya sundu - Son Dakika Ekonomi
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