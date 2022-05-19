Aksa Akrilik, Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde kazananlar listesine 7. kez girdi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bu yıl 12.'sini düzenlediği Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Aksa Akrilik şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik gibi alanlardaki başarılarıyla bu sene de ödüle layık bulunarak kazananlar listesine üst üste 7. defa girdi.

Şirket, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen 12. Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde bu yıl da "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2. Şirket" unvanının sahibi oldu.

ŞİRKET KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNE 2014'TE DAHİL OLMUŞTU

2021'e ait kurumsal yönetim derecelendirme notlarına göre yapılan değerlendirmeler sonucu 9,75 puan alarak ödüle uzanan Aksa Akrilik, böylelikle üst üste 7. kez ödülü kazananlar arasına adını yazdırdı. Şirket kurumsal yönetim endeksine 2014'te dahil olmuştu.

Kurumsal Yönetim Ödülleri, şirketlerin yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin şekilde oluşturdukları, pay ve menfaat sahiplerinin haklarını adil şekilde gözettikleri, tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif şekilde yönettikleri ve kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini üst düzeyde sürdürdüklerini tescil etmesiyle önem taşıyor.