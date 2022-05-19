Aksa Akrilik, Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde kazananlar listesine 7. kez girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Aksa Akrilik, Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde kazananlar listesine 7. kez girdi

19.05.2022 11:25
Aksa Akrilik, Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde kazananlar listesine 7. kez girdi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bu yıl 12.'sini düzenlediği Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bu yıl 12.'sini düzenlediği Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Aksa Akrilik şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik gibi alanlardaki başarılarıyla bu sene de ödüle layık bulunarak kazananlar listesine üst üste 7. defa girdi.

Şirket, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen 12. Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde bu yıl da "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2. Şirket" unvanının sahibi oldu.

ŞİRKET KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNE 2014'TE DAHİL OLMUŞTU

2021'e ait kurumsal yönetim derecelendirme notlarına göre yapılan değerlendirmeler sonucu 9,75 puan alarak ödüle uzanan Aksa Akrilik, böylelikle üst üste 7. kez ödülü kazananlar arasına adını yazdırdı. Şirket kurumsal yönetim endeksine 2014'te dahil olmuştu.

Kurumsal Yönetim Ödülleri, şirketlerin yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin şekilde oluşturdukları, pay ve menfaat sahiplerinin haklarını adil şekilde gözettikleri, tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif şekilde yönettikleri ve kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini üst düzeyde sürdürdüklerini tescil etmesiyle önem taşıyor.


YORUMLAR
500
Finlandiya-İsveç'in NATO üyeliği krizinde Hırvatistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor Finlandiya-İsveç'in NATO üyeliği krizinde Hırvatistan'dan Türkiye'ye destek: Türkiye, kendisi için önemli olan şeyleri talep ediyor Roma'daki Canonica Müzesi Milli Mücadele dönemi eserlerine ev sahipliği yapıyor Roma'daki Canonica Müzesi Milli Mücadele dönemi eserlerine ev sahipliği yapıyor
Kaynak: DHA

Türkiye, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksa Akrilik, Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde kazananlar listesine 7. kez girdi - Son Dakika


Son Dakika
11:24 MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:33:26. #1.13#
SON DAKİKA: Aksa Akrilik, Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde kazananlar listesine 7. kez girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement