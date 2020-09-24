"Aksa Akrilik'ten Yalova'ya bir eğitim yatırımı daha" - Son Dakika

"Aksa Akrilik'ten Yalova'ya bir eğitim yatırımı daha"

Akkök Holding şirketlerinden Aksa Akrilik, Yalova'da eğitime sunduğu desteklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Akkök Holding şirketlerinden Aksa Akrilik, Yalova'da eğitime sunduğu desteklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Çiftlikköy'de inşa edilecek yeni teknik lisenin protokolü imzalandı. 5 bin 270 metrekare alan üzerine inşa edilecek lise, 24 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane ve 942 metrekarelik kapalı spor salonuna ev sahipliği yapacak.

Dünyanın lider akrilik elyaf üreticisi olduğunu hatırlatan Aksa Akrilik, Yalova'ya katkı sağlamaya devam ettiğini duyurdu. Faaliyete geçtiği 1971 yılından bu yana, Yalova'da birçok yatırım ve sosyal sorumluluk projesine imza attığına dikkat çeken Aksa, Yalova'ya yeni bir teknik lise kazandıracak.

Çiftlikköy ilçesinde inşası başlayacak yeni okul yatırımının protokol töreni, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ve Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.İmza töreninde konuşan Cengiz Taş, Aksa'nın Yalova'nın bölgesel gelişimi adına özellikle eğitim alanında birçok yatırım yaptığını belirterek, yeni teknik lise projesinin de Yalova'ya önemli bir katkı sunacağını ifade etti. Konuşmasında meslek liselerinin eğitim alanında ayrı bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, bu alandaki çalışmaları çok değerli bulduklarını söyleyen Taş, yeni teknik lisenin Yalova halkına hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek Yalova'ya desteğin süreceğini dile getirdi.

EN SON YENİLİKLERE UYGUN TASARLANDI

Aksa Akrilik tarafından yapımı üstlenilen yeni teknik lise, üç yıl içinde tamamlanarak, Yalovalıların hizmetine sunulacağı belirtildi. Mesleki eğitimin tüm gereksinimlerinin göz önünde bulundurularak tasarlandığına dikkat çekilen lisede, çağın getirdiği en son yeniliklere de yer verileceği kaydedildi. 5 bin 270 metrekare alan üzerine inşa edilecek lise, 24 derslik, 2 laboratuvar, 1 kütüphane ve 942 metrekarelik kapalı spor salonuna ev sahipliği yapacak. Lise, inşaatın tamamlanmasının ardından anahtar teslimi yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.


- Yalova

Akkök Holding, Yalova, Lise, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Aksa Akrilik'ten Yalova'ya bir eğitim yatırımı daha' - Son Dakika

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