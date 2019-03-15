Aksa Akrilik ve Bossa'dan yeni nesil denim kumaş

Akrilik elyaftan denim kumaş üretildi, en önemli özelliği antibakteriyel olması ve koku oluşumunu azaltması.

Akrilik elyaftan denim kumaş üretildi, en önemli özelliği antibakteriyel olması ve koku oluşumunu azaltması.

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