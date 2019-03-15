Son Dakika Haberleri: Aksa Akrilik ve Bossa'dan yeni nesil denim kumaş

Aksa Akrilik ve Bossa'dan yeni nesil denim kumaş

19 dakika önce

Akrilik elyaftan denim kumaş üretildi, en önemli özelliği antibakteriyel olması ve koku oluşumunu azaltması.

Aksa Akrilik ve Bossa'dan yeni nesil denim kumaş, System.String[]
Akrilik elyaftan denim kumaş üretildi, en önemli özelliği antibakteriyel olması ve koku oluşumunu azaltması.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:05 

Ekonomi
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