Aksa Akrilik ve Bossa'dan yeni nesil denim kumaş
19 dakika önce
Akrilik elyaftan denim kumaş üretildi, en önemli özelliği antibakteriyel olması ve koku oluşumunu azaltması.
Akrilik elyaftan denim kumaş üretildi, en önemli özelliği antibakteriyel olması ve koku oluşumunu azaltması.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:05
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