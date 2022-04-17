Aksa baskınında yaralananlar, İsrail polisini orantısız güç kullanmakla suçladı - Son Dakika

İsrail polisinin 15 Nisan Cuma sabahı Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında yaralananlar, polisin ayrım gözetmeksizin herkese orantısız güç kullandığını ve kasıtlı davrandığını söyledi.

Ramazan ayı ve öncesinde tansiyonun yüksek seyrettiği İsrail- Filistin coğrafyasında, fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı kurbanlarını Mescid-i Aksa'da kesme çağrıları gerilimi daha da tırmandırdı. Yahudilerin bu çağrıları üzerine Hamursuz Bayramı'nın ilk günü olan cuma sabahı binlerce kişi Mescid-i Aksa'ya gelerek sabah namazı kıldı.

Aksa'da toplanan Filistinli genç bir grubun, İsrail polisiyle yaşadığı gerilimin ardından polise taş atmasıyla olaylar başladı.

İsrail polisi, önce Aksa'nın avlusu içindeki Filistinlileri dışarı çıkarmaya çalışırken çok sayıda ses bombası ve kauçuk mermi kullandı. İsrail güçlerinin, avluda bulunan sivillere copla müdahalesi kameralara yansıdı.

Ardından Kıble Mescidi'nde sığınan gruba yönelen İsrail polisi, burada bulunanlara göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve kauçuk kaplı plastik mermiyle yoğun biçimde müdahale etti ve içeridekileri gözaltına aldı. İsrail polisinin, Kıble Mescidi'nin tarihi vitray camlarını kırarak içeridekilere ateş ettiği görüntüler, Filistin sokağında büyük tepkiyle karşılandı.

İsrail polisi, olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına aldığını açıklarken Filistinli sivil toplum kuruluşları, gözaltına alınanların sayısının 400'e ulaştığını belirtti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınında 150'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Cuma namazını 60 bin kişi kıldı

Geçen yıl ramazan ayında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya müdahalesi ve çeşitli olayların birleşmesi nedeniyle artan gerilim Gazze'de savaşla sonuçlanmıştı.

İsrail polisi, cuma sabahı Mescid-i Aksa'ya müdahalesinin ardından alandan çekildi. Filistinli, İsrailli yetkililer ve uluslararası camiadan üst üste açıklamalar geldi.

Polisin, cuma namazı saatine yakın Mescid-i Aksa'nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin yakınında varlığını azalttığı dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'da ramazanın ikinci cuma namazı 60 bin kadar Müslümanla eda edildi. Namazdan sonra cemaat olaysız biçimde dağıldı.

İsrail ve Filistin'de son dönemdeki yüksek gerilim ve Mescid-i Aksa'nın tüm Filistinlilerin birleştiği ortak değer olduğuna işaret eden İsrail basını, cuma namazının sakin bitmesinin ardından İsrail polisinin baskınının sonuçlarının "ucuz atlatıldığı" yorumunu yaptı.

Fanatik Yahudilerin, teravih saatindeki kalabalığı fırsat görerek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya Müslüman şeklinde girmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

"(Baskında) Herkese ateş edildi, herkes yaralandı"

İsrail polisinin, cuma sabahı Aksa'ya düzenlediği baskında yaralanan Türk vatandaşı Muhammet Fatih Tokgöz, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

Tokgöz, sabah namazına Mescid-i Aksa'ya geldiğini ancak cemaatin fanatik Yahudilerin Aksa'ya geleceği endişesiyle burada kaldığını ve bazı gençlerin Kıble Mescidi'nde barikat kurarak taş topladığını anlattı.

İsrail polisinin bölgeye insansız hava aracı gönderdiğini, cemaatten megafonlarla Mescid-i Aksa'yı terk etmesini istediği ve sürekli takviye güç çağırdığını aktaran Tokgöz, İsrail polisi içeri girdikten sonra bazı gençlerin taş atmaya başladığını söyledi.

Kendisinin Kıble Mescidi'ne sığındığını, polisin barikatları geçerek mescide sığınan gruba göz yaşartıcı gaz, kauçuk mermi ile müdahale ettiğini dile getiren Tokgöz, "Birkaç genç başından vuruldu. Dört kişi bir genci taşımaya Filistin Kızılayına ulaştırmaya çalışırken ben de (kauçuk kaplı mermiyle) kolumdan vuruldum." dedi.

Tokgöz, iki kırık bulunan kolunun alçıya alındığını, tel takıldığını ve merminin isabet ettiği yerin yara olduğunu, antibiyotik tedavisine başlamak zorunda kaldığını anlattı.

İsrail polisinin Aksa'da bulunanlara müdahalesini değerlendiren Tokgöz, şunları kaydetti:

"(İsrail polisi) Sadece kapıdan girmeleri yetmediği gibi yukarıdan girerek camdan da gaz attılar. Yaşlı, kenarda duran, kendisini saklamaya çalışan insan dilemeyip herkese ateş ettiler. Gençleri yere atıp, üstüne basıp tutukladılar. Hiç dahli olmayan kişilere, kenarda Kur'an okuyan amcaya da ateş edildi. Kendi gözlerimle şahit oldum. Köşede en ön tarafta oturuyordu, Kur'an-ı Kerim okuyordu ona da ateş edildi, o da yaralandı. Bizim yardım etmeye çalıştığımızı gördükleri halde bize de ateş edildi. Yaşlı, yardım eden, bu olaya dahil olmayan kişi dinlemeden herkese ateş edildi, herkes yaralandı."

"Yüzüme doğru kauçuk kaplı mermi atıldı"

Alnına isabet eden kauçuk kaplı mermi nedeniyle sağ gözü şişerek kapanan üç çocuk babası 36 yaşındaki Mescid-i Aksa Muhafızı Hussam Sıdr, cuma sabah namazında görevini yapmak üzere Aksa'ya geldiğini söyledi.

İsrail polisinin, sabah namazındaki müdahalesinde, "içeride bulunan herkese saldırdığını" aktaran Sıdr, Rahmet Kapısı yakınlarında beklediğini belirterek şunları anlattı:

"Hemen yakınımda bir muhafız yaralandı. Onu ambulansa taşıdım. Yerime döndüm, Başka bir muhafız yaralandı onu kaldırmaya çalışırken İsrail özel kuvvetleri geldi. Başlarında Aksa'nın dışında görev yapan bir çavuş vardı. Yanındaki polislere bana ateş açmaları için emir verdi. Yüzüme doğru kauçuk mermi atıldı."

"Aksa bizim kucağımızdaki emanet"

Sıdr, kafatasında çatlaklar oluştuğunu, iki saatlik bir ameliyat geçirdiğini, sağ gözünün kapandığını ancak doktorların gözünün iyi durumda olduğunu aktardığını ve gelecek günlerde göz filminin çekileceğini belirtti.

Polislere kendisine saldırma emri veren çavuşun iki senedir Mescid-i Aksa çevresinde görev yaptığını, kendisini tanıdığını ve kasıtlı olarak hedef gösterildiğini söyleyen Sıdr, 15 senedir Mescid-i Aksa'da birçok olayda görev yaptığını, çok sefer gözaltına alındığını, geçmişte hakkında Aksa'dan uzaklaştırma emri verildiğini ifade etti.

Sıdr, yaşananlarla ilgili verdiği mesajında, "Aksa bizim kucağımızdaki emanet. Aksa bizim tek sahip olduğumuz şey. Evlatlarımız, annelerimiz, babalarımız hepsi Aksa'ya feda olsun. Bir gözüm gitse diğerini de mübarek Mescid-i Aksa için veririm. Bu kutsal mekana hizmet etmek, bizim için en büyük şeref." diye konuştu.

Yaralıların çoğu karın bölgesinden ve yukarısından darbe aldı

Filistin Kızılayı Sözcüsü Muhammed Fityani, Mescid-i Aksa baskınındaki yaralıların büyük bir kısmına kauçuk kaplı mermi atıldığını, bunun yanı sıra yaralılar arasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen, darbedilenlerin bulunduğunu kaydetti.

Karın bölgesi ve yukarısından, göğüs, omuz, yüz, boyun, göz, baştaki yaralara müdahale ettiklerini anlatan Fityani, yaralananlardan durumu ciddi olanların, hastaneye sevk edilmesi gerekenlerin çoğunlukta olduğuna dikkati çekti.

Fityani, sağlık ekiplerinin de görevlerini yapmaya çalışırken saldırıya uğradığına işaret ederek birçok noktada İsrail polisinin sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesini engellediğini, sağlıkçıları Aksa'dan uzaklaştırmaya çalıştığını dile getirdi.