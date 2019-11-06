Son Dakika Haberleri: Aksa Çoruh ve Aksa Fırat'ın abone sayıları arttı
Son Dakika Ekonomi Aksa Çoruh ve Aksa Fırat'ın abone sayıları arttı

Aksa Çoruh ve Aksa Fırat'ın abone sayıları arttı

7 saat önce

Aksa Çoruh Elektrik ve Aksa Fırat Elektrik'in abone sayılarının arttığı bildirildi.

Aksa Çoruh ve Aksa Fırat'ın abone sayıları arttı, System.String[]

Aksa Çoruh Elektrik ve Aksa Fırat Elektrik'in abone sayılarının arttığı bildirildi.

Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamada, eylül ayı sonu itibarıyla Aksa Çoruh Elektrik'in toplam abone sayısının 1 milyon 261 bin 84'e, Aksa Fırat Elektrik'in toplam abone sayısının da 837 bin 876'ya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Aksa Çoruh Elektrik'in hizmet verdiği 5 ilin dokuz aylık verilerine göre en çok elektrik tüketiminin Trabzon'da gerçekleştiği ve onu sırasıyla Rize, Giresun, Artvin ve Giresun illerinin takip ettiği kaydedildi.

Aksa Fırat Elektrik'in sorumluluk bölgesindeki Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri kapsamında en çok elektrik tüketiminin Malatya'da gerçekleştiği belirtilen açıklamada, Malatya'yı sırasıyla Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin izlediğine yer verildi.

Malatya, Fırat, Aksa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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