Aksa Çukurova Doğalgaz'dan Kontrol Çalışmaları - Son Dakika

AKSA Çukurova Doğalgaz'dan Kontrol ÇalışmalarıCeyhan İlçemize doağlgaz sağlayan AKSA Çukurova Doğalgaz 21 Haziran 2021 günü ilçede 10 ekiple genel ve planlı kontrol çalışmaları yapıyor. Hissedilen kokudan dolayı vatandaşlar arasında paniğe ve Aksa'nın yanında güvenlik birimlerine de yoğun ihbarlara sebep olan çalışamalar bu gece tamamlanacak. Aksa yetkilileri, ilk haliyle kokusuz olan doğalgaza tüketime sürülürken katılan kokunun oranının bugünkü genel tesisat kontrolleri sebebiyle bilerek fazla katıldığından vatandaşlar tarafından kokunun hemen ve yoğun hissedildiğini, çalışmanın zarasız ve kontrol altında olduğunu ifade ettiler.