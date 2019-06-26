Son Dakika Haberleri: Aksa'dan elektrik faturalarına taksit fırsatı
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Aksa'dan elektrik faturalarına taksit fırsatı

44 dakika önce

Aksa Fırat Elektrik ve Aksa Çoruh Elektrik faturalarında taksitlendirme fırsatı başlattı.

Aksa'dan elektrik faturalarına taksit fırsatı, System.String[]
Aksa Fırat Elektrik ve Aksa Çoruh Elektrik faturalarında taksitlendirme fırsatı başlattı.
Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, aboneler anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödemelerini 2-9 ay arasında taksitlendirebilecek.
Türkiye'nin en büyük enerji şirketleri arasında yer alan Aksa Fırat Elektrik ve Aksa Çoruh Elektrik fatura ödemelerinde müşterilerine taksit imkanı sunmaya başladı.
Aboneler, Vakıfbank, Garanti Bankası BBVA, Akbank, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası ve Halkbank'ın kredi kartlarıyla 2 ile 9 aya varan taksit fırsatından yararlanarak faturalarını ödeyebilecek.
Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen abonelerin müşteri hizmetleri merkezlerine gelmeden önce anlaşmalı banka kredi kartlarını online ödemelere açtırması gerekiyor.
Aksa Fırat Elektrik, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde, Aksa Çoruh Elektrik ise Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de elektrik dağıtım hizmeti veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:24 Kaynak: AA
Fırat, Aksa, Ekonomi
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