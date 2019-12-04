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Aksa, Data Center Eurasia'da

6 saat önce

Aksa Jeneratör, veri merkezi sektörünün en büyük ve en yüksek katılımlı fuarı olan Data Center Eurasia'ya katıldı.

Aksa, Data Center Eurasia'da, System.String[]

Aksa Jeneratör, veri merkezi sektörünün en büyük ve en yüksek katılımlı fuarı olan Data Center Eurasia'ya katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce yurt dışında farklı şehirlerde düzenlenen fuar, bu yıl ilk defa İstanbul'daki sektör oyuncularını ağırladı. Avrasya bölgesinin ilk ve tek veri merkezi olma özelliği taşıyan fuar, beraberinde eş zamanlı 6 fuarla birlikte gerçekleşti.

IoT Tech Expo Eurasia 2019, Cloud Expo Eurasia 2019, Blockchain Expo Eurasia 2019, Devops Expo Eurasia 2019, Cyber Security Expo Eurasia 2019, Big Data Expo Eurasia 2019 başlıklarıyla pek çok alt sektörü de kapsayan organizasyon, sektörü bir araya getirdi.

Etkinlik, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Körfez bölgesi ve Kuzey ve Batı Afrika'yı kapsayan geniş etki alanıyla Türkiye ve çevresindeki 30 ülkeden 20 binden fazla sektör profesyonelini, girişimci firmaları, yüzlerce veri merkezi ve teknoloji sağlayıcısı firmayı, dünya çapındaki sektör oyuncularını ve oyun değiştiricilerini İstanbul'da ortak zeminde birleştirdi.

Geçen yıl Londra'da gerçekleşen fuar, geniş spektrumuyla veri merkezi sektöründen birçok şirketin iletişim ağına katılmasına katkı sağlıyor. Bu yıl da Aksa Jeneratör, fuarda, Data Center çözümlerini ziyaretçilere sundu.

"Veri merkezleri, şirketler için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi (CEO) Alper Peker, dijitalleşen dünyada veri merkezlerinin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknolojinin hızla gelişmesiyle şirketler de hızla dijitalleşiyor. Bu sebeple veri merkezleri şirketler için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. Veri merkezi şirketlerini bir araya getiren Avrasya bölgesinin ilk ve tek veri merkezi olma özelliği taşıyan Data Center Eurasia Fuarı'nın bu yıl İstanbul'da gerçekleşmesi bizim için çok heyecan verici. Aksa Jeneratör olarak, bu sektörden birçok firmayla bir araya gelerek kendi sektörümüze ne kazanç sağlayabiliriz onu görüyoruz."

Aksa Jeneratör, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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