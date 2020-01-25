Aksa Doğalgaz'dan Elazığ depremi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aksa Doğalgaz'dan Elazığ depremi açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Aksa Doğalgaz'dan Elazığ depremi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Aksa Doğalgaz, Elazığ'daki depremin ardından kontrollü doğal gaz kesintisi yapılan 9,4 kilometre uzunluğundaki şebeke dahilinde bulunan binalarda kaçak tarama, güvenlik amaçlı izole etme ve devreye alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Aksa Doğalgaz'dan Elazığ depremi açıklaması Açıklaması, System.String[]

Aksa Doğalgaz, Elazığ'daki depremin ardından kontrollü doğal gaz kesintisi yapılan 9,4 kilometre uzunluğundaki şebeke dahilinde bulunan binalarda kaçak tarama, güvenlik amaçlı izole etme ve devreye alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Aksa Doğalgaz'dan yapılan açıklamada, bölgede doğal gaz arzının kesintisiz devam etmesi sağlanırken olası olumsuzluklara karşı kontrollerin titizlikle gerçekleştirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Şirketin 148 bin 726 aboneye hizmet sunduğu Elazığ dağıtım bölgesinde hasar gören yapılar dışında doğal gaz arzının kesintisiz devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrasında yayımlanan bazı haberlerin aksine doğal gaz kaynaklı herhangi bir yangın yaşanmamıştır. Hasar gören binaların bulunduğu 64 sokakta çevre güvenliği açısından kontrollü olarak gaz kesintisi yapılmıştır. Bu sokaklardaki 384 bina ve 2 bin 863 dairenin gaz arzı, arama kurtarma çalışmalarının güvenliği için önlem amacıyla durdurulmuş, abonelerimiz bilgilendirilmiştir. Kontrollü gaz kesintisi yapılan 9,4 kilometre uzunluğundaki şebekemiz dahilindeki binalarda kaçak tarama, güvenlik amaçlı izole etme ve devreye alma çalışmalarımız, AFAD ile koordineli olarak devam etmektedir.

Tarama çalışmalarını takiben ekiplerimiz tarafından her bir daireye tek tek gidilerek kontrollü olarak gaz arzı sağlanmaktadır."

Açıklamada, Aksa Doğalgaz ekiplerinin acil durum teyakkuzuna geçtiği belirtilerek, güncel bilgilerin paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

Deprem, Elazığ, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 21:52:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksa Doğalgaz'dan Elazığ depremi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]