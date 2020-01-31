Aksa Doğalgaz, Fatsa'da 1 gün süreyle doğal gaz kesintisi olacağını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aksa Doğalgaz, Fatsa'da 1 gün süreyle doğal gaz kesintisi olacağını duyurdu - Son Dakika Ekonomi

Aksa Doğalgaz, Fatsa'da 1 gün süreyle doğal gaz kesintisi olacağını duyurdu

15 dakika önce

Aksa Doğalgaz, bugün saat 15.20 sularında Ordu ili Ünye ve Fatsa ilçelerini besleyen BOTAŞ ana iletim hattında meydana gelen ve sebebi henüz bilinmeyen hasar nedeniyle Fatsa ilçesinde 1 gün süreyle doğal gaz kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Aksa Doğalgaz, Fatsa'da 1 gün süreyle doğal gaz kesintisi olacağını duyurdu, System.String[]

Aksa Doğalgaz, bugün saat 15.20 sularında Ordu ili Ünye ve Fatsa ilçelerini besleyen BOTAŞ ana iletim hattında meydana gelen ve sebebi henüz bilinmeyen hasar nedeniyle Fatsa ilçesinde 1 gün süreyle doğal gaz kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, BOTAŞ'ın ana iletim hattındaki hasarın onarımını müteakip ilçeye tekrar doğal gaz verileceği ve ilçede bulunan hastanelerin kesintiden etkilenmemesi için gerekli önlemin alındığı belirtildi.

Açıklamada, kesinti boyunca abonelerin doğal gaz vanalarını ve yakıcı cihazlarını kapalı konumda tutmalarını gerektiği de hatırlatıldı.

Fatsa, Ordu, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan rahatlatan koronavirüs açıklaması: Türkiye'ye giriş yapan şüpheli yok
Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapan Başkent Gaz'dan açıklama: Hukuka ve vicdana uygun Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükendi Vatandaş, damacana su fiyatlarına gelen zamlar sonrası arıtma cihazlarına yöneldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:15:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksa Doğalgaz, Fatsa'da 1 gün süreyle doğal gaz kesintisi olacağını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]