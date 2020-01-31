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Aksa Doğalgaz, Fatsa'da 1 gün süreyle doğal gaz kesintisi olacağını duyurdu
15 dakika önce
Aksa Doğalgaz, bugün saat 15.20 sularında Ordu ili Ünye ve Fatsa ilçelerini besleyen BOTAŞ ana iletim hattında meydana gelen ve sebebi henüz bilinmeyen hasar nedeniyle Fatsa ilçesinde 1 gün süreyle doğal gaz kesintisi yaşanacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:00 Kaynak: AA
Aksa Doğalgaz, bugün saat 15.20 sularında Ordu ili Ünye ve Fatsa ilçelerini besleyen BOTAŞ ana iletim hattında meydana gelen ve sebebi henüz bilinmeyen hasar nedeniyle Fatsa ilçesinde 1 gün süreyle doğal gaz kesintisi yaşanacağını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, BOTAŞ'ın ana iletim hattındaki hasarın onarımını müteakip ilçeye tekrar doğal gaz verileceği ve ilçede bulunan hastanelerin kesintiden etkilenmemesi için gerekli önlemin alındığı belirtildi.
Açıklamada, kesinti boyunca abonelerin doğal gaz vanalarını ve yakıcı cihazlarını kapalı konumda tutmalarını gerektiği de hatırlatıldı.
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