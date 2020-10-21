Aksa Doğalgaz'ın hizmet verdiği Birecik'te hava kalitesi arttı

Aksa Doğalgaz'ın yaptığı yatırımlarla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hava kalitesinin artmasıyla birlikte, hava kirliliğine bağlı solunum yolu hastalıklarında da azalma görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birecik'e 2018'de 41 kilometre, 2019'da 3,5 kilometre şebeke hattı yatırımı yapan Aksa Doğalgaz, 2020'de de alt yapı yatırımlarına devam edecek.

Aksa Doğalgaz, ikinci yılında 5 bin aboneye ulaştığı Birecik'te nüfusun yüzde 60'ını oluşturan Meydan ve Mezra mahallelerinde yapılan doğal gaz alt yapı yatırımlarına ek olarak bu yıl Merkez Mahallesi'nin Bahçelievler Bölgesi'ne de doğal gaz arzı sağlayacak.

Öte yandan, kömürle ısınan bir daireye göre yıllık yüzde 50 daha az karbon salımı gerçekleşen doğal gaz ile hava kalitesinin artmasıyla birlikte, hava kirliliğine bağlı solunum yolu hastalıklarında da önemli ölçüde azalma gözlendi.