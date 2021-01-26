Aksa Elektrik, hizmet bölgelerindeki tüketim rakamlarını açıkladı - Son Dakika

Aksa Elektrik, hizmet bölgelerindeki tüketim rakamlarını açıkladı

26.01.2021 11:39
Aksa Elektrik, hizmet bölgelerindeki tüketim rakamlarını açıkladı, System.String[]

Aksa Elektrik, hizmet bölgesindeki illerin 2020 yılına ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Aksa Elektrik, hizmet bölgesindeki illerin 2020 yılına ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'in yer aldığı Çoruh bölgesindeki elektrik tüketimi 2020'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 azaldı.

Çoruh bölgesindeki tüketimde en belirgin azalma yüzde 23'lük düşüşle Rize'de gerçekleşti. Bunu yüzde 19 düşüşle Gümüşhane, yüzde 15 düşüşle Artvin ve Trabzon, yüzde 7'lik bir düşüşle de Giresun takip etti.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'nin yer aldığı Fırat bölgesindeki elektrik tüketimi ise bir önceki yıla göre az da olsa artış gösterdi.

Elazığ'da elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artış gösterirken, Malatya'da yüzde 1'in altında da olsa artı. Bingöl'deki elektrik tüketimi ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7, Tunceli'de yüzde 2 seviyesinde düştü.

Öte yandan 2020'nin son çeyrek rakamlarını da açıklayan şirket, söz konusu dönemde Çoruh bölgesinde elektrik tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25'ten fazla azaldığını, Fırat bölgesinde ise yüzde 5'ten fazla arttığını açıkladı.

Ticarethane ve sanayi grubundaki tüketim son 6 ayda arttı

Şirket, Çoruh bölgesindeki ticarethane grubunun toplam elektrik tüketiminin, 2020'nin son 6 ayında yılın ilk yarısına göre yüzde 20, sanayi grubundaki tüketimin yüzde 34 arttığını bildirdi.

Fırat bölgesinde ise ticarethane grubunun toplam tüketiminde, 2020 yılının son 6 ayında yılın ilk yarısına göre yüzde 22'lik artış yaşanırken, sanayi grubundaki artış oranı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Ayrıca Çoruh bölgesinde 2020'nin sonunda abone sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3, Fırat bölgesinde ise yüzde 4'ten fazla arttığı kaydetti.

Söz konusu dönemde Fırat bölgesinde sanayi ve ticarethane grubundaki abone sayısı yüzde 16 artarken, Çoruh bölgesinde sanayi ve ticarethane grubundaki abone sayısı 2020'de yüzde 3 artış gösterdi.

Yeni yabancı abone sayısı azaldı

Yabancı uyruklu kişilere ait abonelik bilgilerini de açıklayan Aksa Elektrik, 2020 yılında bir önceki yıla göre yeni yabancı abone sayısında azalış olduğunu kaydetti. Buna göre, Çoruh bölgesinde 2020'de yeni yabancı abone sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 oranında azaldı.

Fırat bölgesinde ise söz konusu dönemde yeni yabancı abone sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 13 oranında düştü.

Tunceli, Bingöl, Fırat, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksa Elektrik, hizmet bölgelerindeki tüketim rakamlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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