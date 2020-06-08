Aksa Elektrik'in geçen yıl başlattığı ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği "Senin Enerjin, Senin Resmin" adlı yarışmanın sonuçları açıklandı.

Şirketin açıklamasında, çocukların gelecekle ilgili umutlarını ve hayallerini resmetmelerini sağlamak amacıyla "Gelecek Güzel Günler" temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya, yüzlerce çocuk çizdikleri resimleri Aksa Elektrik'in Instagram ve Facebook sosyal medya sayfalarına göndererek başvuru yaptı.

Kovid-19 salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında eğitim ve öğretim hayatına evde devam eden 10-13 yaş arasındaki çocukların katıldığı yarışmanın birincisi, 12 yaşındaki Muhammed Emir Aysan olurken, kendisine dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Yarışmada ikinci olan 13 yaşındaki İpek Burcu Ünal'a tablet ve üçüncü olan 10 yaşındaki Mehmet Çınar Korkut'a ise dijital saat verildi.

Ayrıca, yarışmaya katılan ve resimleri beğenilen 12 çocuk da mansiyon ödülü olarak kırtasiye masrafları için 250'TL'lik hediye çeki kazandı.