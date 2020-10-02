Aksa Elektrik, Kovid-19 önlemleri kapsamında Müşteri Hizmet Merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapmaya başladı.
Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında Aksa Elektrik'in Malatya'daki Müşteri Hizmet Merkezlerine gelenler, HES uygulaması üzerinden alınan HES koduyla giriş yapabilecekler.
HES kodu bulunmayanlar, Aksa Elektrik Müşteri Hizmet Merkezlerine gitmeden önce akıllı telefonlarına "Hayat Eve Sığar" uygulamasını indirerek HES Kodu oluştur butonuna tıklayarak anında HES kodu oluşturabilecek.
Malatya Valiliği tarafından alınan karar kapsamında HES kodu uygulaması, Aksa Elektrik'in Malatya'daki tüm Müşteri Hizmet Merkezlerinde uygulanacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aksa Elektrik'te HES kodu uygulaması başladı - Son Dakika