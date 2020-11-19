Aksa Elektrik'te üst düzey atama

Aksa Elektrik'in Finansal Yönetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı'na Engin İnal atandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin 81 iline elektrik satış hizmeti sunan, Çoruh ve Fırat bölgelerindeki 9 ilin elektrik dağıtım ve görevli elektrik tedarik şirketi Aksa Elektrik'in sürdürülebilir büyümesine devam etmek ve enerji sektöründeki konumunu güçlendirmek adına yönetim kadrosunu güçlendirdiği belirtildi.

Bu kapsamda Aksa Elektrik'in Finansal Yönetimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Engin İnal'ın getirildiği kaydedildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği'nden mezun olan İnal, yöneticilik kariyerine 2004'te Ak Enerji Finans Müdürlüğü ile başladı. İnal, son olarak Zülfikarlar Holding'de Finans Grubu Müdürü (CFO) olarak çalışmaktaydı.