Aksa Elektrik'te "yeşil enerji" dönemi başlıyor

Aksa Elektrik, müşterilerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil enerji tedarik etmeye başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Elektrik'ten yeşil enerji tedarik eden kuruluşlar, elektriğin yenilenebilir kaynağını belgeleyen "(I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası"nın da sahibi olacak.

Şirketten sürdürülebilir ve çevreye duyarlı yeşil enerji kullanmayı tercih eden ticarethane ve sanayi müşterileri, söz konusu sertifikayla karbon salınımının azalmasına ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek ve I-REC sahibi olmak isteyen müşteriler, Aksa Elektrik'in internet sitesi üzerinden ya da 444 4 610 numaralı Aksa Elektrik Çağrı Merkezi'ni arayarak başvuru yapabilecek.