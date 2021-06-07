Aksa Elektrik'ten "enerji tasarrufu" temalı resim yarışması

Aksa Elektrik'in bu yıl 3.'sünü düzenlediği "Senin Enerjin Senin Resmin" resim yarışmasının teması "enerji tasarrufu" olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf düzeyinde eğitim gören çocukların 21 Haziran tarihine kadar katılabileceği projenin teması "enerji tasarrufu" olarak belirlendi.

Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, kurşun kalemle çizip boyadıkları veya direkt pastel boya, sulu boya, keçeli kalem, kuru boya gibi alternatif boyalarla yaptıkları resimlerin istedikleri bir bölümüne "#TasarrufBizdenSorulur" yazacak ve resimlerini Aksa Elektrik'in Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarına gönderecek.

Öte yandan, resimlerin sağ arka köşesine yarışmaya katılan çocuğun adı, soyadı, yaşı, velisinin adı, soyadı ve cep telefonu bilgisinin yazılması, bu kısmın da görsel olarak mesaj bölümünden iletilmesi gerekiyor.

Yarışmayı kazananlar 28 Haziran'da Aksa Elektrik'in sosyal medya kanallarında açıklanacak.

Aksa Elektrik tarafından belirlenen jürinin seçimiyle ilk 10'a girmeye hak kazanan çocuklar tablet, 11-20 arasında dereceye giren 10 çocuk da 250 liralık kırtasiye hediye çeki kazanacak.