Aksa Elektrik'ten görme engellilere özel sözleşme

Aksa Çoruh ve Aksa Fırat Elektrik, görme engelli vatandaşlara özel olarak Braille alfabesiyle yazılmış sözleşme hazırladı.



Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, uygulama ile görme engelli vatandaşların artık abonelik işlemlerini yaparken bir vekil bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Görme engelli veya az gören vatandaşlara yönelik özel olarak hazırlanan sözleşme, Türkiye Görme Engelliler Derneği'nin desteğiyle hayata geçirildi.

Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de Aksa Çoruh Elektrik; Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de Aksa Fırat Elektrik aracılığıyla tüketicilere ulaşıyor. Görme engelli veya az gören vatandaşlar, söz konusu illerde yer alan müşteri hizmet merkezlerinden kendilerine özel olarak hazırlanan sözleşmeyi imzalayarak aboneliklerini kolaylıkla yapabilecek.

Açıklamada, "Çalışma, görme engelli bireylerin sosyal yaşamlarındaki ihtiyaçlarını bağımsız olarak yürütebilmesi adına başlatıldı. Her zaman engelleri aşan, tüketicilere kolaylıklar sunmak amacıyla çalışan bir marka bilinciyle ilerliyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.