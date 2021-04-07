Aksa Elektrik'ten lisanslı elektrikte ilk blokzincir tabanlı yeşil enerji sertifikası - Son Dakika

Aksa Elektrik'ten lisanslı elektrikte ilk blokzincir tabanlı yeşil enerji sertifikası

07.04.2021 12:33
Aksa Elektrik'ten lisanslı elektrikte ilk blokzincir tabanlı yeşil enerji sertifikası, System.String[]

Aksa Elektrik ile Rönesans Enerji, Türkiye'de ilk defa lisanslı elektrik üretiminden Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ticaretini blokzincir üzerinden gerçekleştiren şirketler oldu.

Aksa Elektrik ile Rönesans Enerji, Türkiye'de ilk defa lisanslı elektrik üretiminden Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ticaretini blokzincir üzerinden gerçekleştiren şirketler oldu.

Aksa Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin yeşil enerji tedarikiyle sürdürülebilir bir gelecek için çözümler sunduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Elektrik Analiz ve Ticari Stratejiler Müdürü Erdem Sezer, "İklim krizinin giderek daha fazla hissedildiği ve emisyon oranlarının düşürülmesiyle daha yaşanabilir bir dünya geleceğinin konuşulduğu bugünlerde Aksa Elektrik olarak, yeşil enerji tedarikini özellikle ticarethane ve sanayi grubunda artırarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezer, blokzincir tabanlı yeşil enerji ticaret sistemini kullanmanın, akıllı enerji yönetimi üzerinde oldukça etkili olduğunu düşündüklerini belirterek, "Yeni nesil bir girişim olan Foton Teknoloji'nin, blokzincir altyapısını kullanarak, Rönesans Enerji ile Türkiye'nin ilk lisanslı elektrik üretiminden blokzincir tabanlı yeşil enerji sertifika ticaretini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Blokzincir altyapısı, ticaret platformunda dijital kimlik oluşturulmasında, sertifika sahipliğinin bir taraftan diğerine aktarılmasında kullanılıyor.

Dünyada 100'den fazla enerji şirketinin oluşturduğu ağ olarak bilinen blokzincir ağı, dijital kimliklerin 7/24 güvenli şekilde sertifikaların el değiştirmesine olanak sağlıyor.

Aksa Elektrik'ten yeşil enerji tedarik etmek isteyenler "www.aksaelektrik.com.tr" web sitesi üzerinden ya da 444 4 610 numaralı çağrı merkezinden başvuru yapabiliyor.

Rönesans, Türkiye, Enerji, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksa Elektrik'ten lisanslı elektrikte ilk blokzincir tabanlı yeşil enerji sertifikası - Son Dakika Ekonomi


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