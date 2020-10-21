Aksa Elektrik'ten yeni mobil uygulaması - Son Dakika

Aksa Elektrik'ten yeni mobil uygulaması

21.10.2020 10:37
Aksa Elektrik'ten yeni mobil uygulaması, System.String[]

Aksa Elektrik, müşteri hizmet merkezlerinde sunulan birçok hizmeti tek uygulamada toplayan yeni mobil uygulama projesini hayata geçirdi.

Aksa Elektrik, müşteri hizmet merkezlerinde sunulan birçok hizmeti tek uygulamada toplayan yeni mobil uygulama projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çoruh ve Fırat bölgelerinde 9 il ve 102 ilçede, toplam 2,1 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, abonelerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla dijital hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Aksa Elektrik aboneleri mobil uygulama üzerinden fatura sorgulama, fatura ödeme, en yakın müşteri hizmet merkezini görüntüleme, tüketim karşılaştırma, talep, öneri ve şikayet bildirme, abonelik için gerekli evrak bilgisi öğrenme, ödeme kanalları görüntüleme, tasarruf önerilerinden faydalanma, kampanya bildirimlerini ve kurumsal duyuruları takip etme gibi birçok işlemi gerçekleştirebiliyor.

Mobil uygulama sayesinde Aksa Elektrik aboneleri, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize'nin yer aldığı Çoruh bölgesinde ve Malatya, Tunceli, Elazığ ve Bingöl'ün yer aldığı Fırat bölgesinde tek uygulama üzerinden birçok işlemi zamandan tasarruf ederek kolaylıkla yapabiliyor.

Fatura, Fırat, Çoruh, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksa Elektrik'ten yeni mobil uygulaması - Son Dakika Ekonomi

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