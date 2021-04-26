Aksa Elektrik yılın ilk çeyreğine ilişkin tüketim rakamlarını açıkladı - Son Dakika

Aksa Elektrik yılın ilk çeyreğine ilişkin tüketim rakamlarını açıkladı

26.04.2021 11:55
Aksa Elektrik yılın ilk çeyreğine ilişkin tüketim rakamlarını açıkladı, System.String[]

Çoruh ve Fırat bölgelerindeki 9 ilde 2 milyondan fazla aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, bu yılın ilk üç ayına ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Çoruh ve Fırat bölgelerindeki 9 ilde 2 milyondan fazla aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, bu yılın ilk üç ayına ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk üç ayındaki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemiyle benzer seviyelerde gerçekleşti. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemlerin etkilerinin gözlendiği elektrik tüketim oranlarında, mart ayında uygulanan normalleşme adımlarının etkileri de görüldü.

Bu kapsamda Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'nin yer aldığı Fırat bölgesinde mart ayındaki elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 10 arttı. Söz konusu dönemde bu oran Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'in yer aldığı Çoruh bölgesinde yüzde 14'ü buldu.

Ocak ayında ise Çoruh bölgesinde elektrik tüketimi sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 14 azaldı. Fırat bölgesinin ocak ayı elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre benzer seyretse de şubat ayındaki elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında azaldı.

Yılın ilk üç ayının ortalama tüketim rakamları

Rize'de elektrik tüketimi yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarken, Gümüşhane'de yüzde 10 düştü. Trabzon, Giresun ve Artvin'de ise yılın ilk üç ayındaki elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine paralel seyretti.

Malatya'da elektrik tüketimi yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 artarken, diğer illerde elektrik tüketimlerinin düştüğü gözlendi. İller bazında bakıldığında Elazığ'da elektrik tüketimi ocak, şubat ve mart aylarında geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa düşerken, Tunceli'de yüzde15,5, Bingöl'de ise yaklaşık yüzde 4,5 seviyesinde azaldı.

Ayrıca abone sayısı her iki bölgede de mart sonu itibarıyla geçen yıla göre yüzde 3'e yakın arttı. Yabancı abone sayısındaki artış ise Çoruh bölgesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5, Fırat bölgesinde yüzde 10'u buldu.

Meskenlerde elektrik tüketimi arttı

Kovid-19 salgınıyla birlikte evlerde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte meskenlerdeki elektrik tüketimi de yükseldi. Bu kapsamda Çoruh bölgesinde mesken grubundaki elektrik tüketimi üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Fırat bölgesinde ise yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre meskenlerdeki elektrik tüketimi yüzde 7 seviyesinde arttı.

-Ticarethane tüketiminde düşüş gözlendi

Fırat bölgesinde yer alan Bingöl'ün ticarethane grubundaki elektrik tüketimi yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 oranında düştü. Ticarethane grubundaki elektrik tüketimi Tunceli'de de yüzde 10 düşerken, Malatya ve Elazığ'da yüzde 10 arttı.

Çoruh bölgesindeki ticarethane grubunun elektrik tüketimlerinde ise Artvin'de yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş yaşanırken, Gümüşhane'de yüzde 28, Rize'de yüzde 18, Trabzon'da yüzde 13 ve Giresun'da yüzde 12 seviyelerinde düşüş oldu.

Tunceli, Artvin, Fırat, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aksa Elektrik yılın ilk çeyreğine ilişkin tüketim rakamlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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