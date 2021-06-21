Aksa Enerji, şebeke suyu kullanımını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 39 azaltırken, 565 bin 268 ton tehlikesiz, 3 bin 323 ton tehlikeli atığın geri dönüşümünü sağladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa Enerji 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, şirketin sürdürülebilirlik performansını finansal performans kadar önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınmayı önceliklendiren iş modelimiz kapsamında 2014'te başladığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızla sektörde örnek uygulamalara imza atıyoruz. Geçen yıl şebeke suyu kullanımımızı 2019'a göre yüzde 39 azalttık. 565 bin 268 ton tehlikesiz atığın, 3 bin 323 ton tehlikeli atığın geri dönüşümünü sağladık. Faaliyetlerimizde kullandığımız 558 bin 716 metreküp suyu geri kazandık. 2020'de 2,3 milyon liralık çevre yatırımı gerçekleştirdik."