Aksa Enerji, cirosunu yüzde 60 artırdı

Aksa Enerji, yılın ilk çeyreğinde cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artırarak 1,8 milyar liraya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dönemde konsolide net karı 107 milyon lira olarak gerçekleşen şirketin, yurt dışı operasyonlarının etkisiyle faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 371 milyon liraya ulaştı.

Şirketin FAVÖK marjı yüzde 20 seviyesinde seyrederken, döviz bazlı yurt dışı gelirleri FAVÖK'ün yüzde 82'sini oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, tüm dünyada zorlu geçen ekonomik süreçlere rağmen 2019'u rekor seviyede bir karlılıkla kapattıklarını ve sürdürülebilir büyüme hedefini 2020'nin ilk çeyreğinde de aynı kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Kazancı, şirketin 2015'te 860 milyon dolar seviyesinde olan borcunu bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 490 milyon dolara düşürdüklerini belirterek, "Bu dönemde Afrika'da üç yeni santral yatırımı gerçekleştirmiş olmamıza rağmen toplamda 370 milyon dolar borç ödemesi yaparak borçluluğumuzu istikrarlı bir şekilde düşürmüş olmamız, güçlü finansal yapımızın en büyük göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Acil enerji ihtiyacı olan coğrafyalara yatırım yapmaya ve Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerine işaret eden Kazancı, şunları kaydetti:

"Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve garantili satış anlaşmalarımızla ülkemize döviz getirmeye ve şirketimizin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Son olarak Özbekistan hükümetiyle yaptığımız 25 yıllık anlaşma çerçevesinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW'lık doğalgaz kombine çevrim santrali kuracağımızı duyurduk. Diğer yurt dışı santrallerimiz gibi garantili satış anlaşması üzerinden döviz bazlı gelir yaratacak bu yeni santralin de şirketimizin sürdürülebilir büyümesini destekleyerek karlılığımızı olumlu etkilemesini bekliyoruz."