Aksa Enerji, ilk 9 ayda 350 milyon lira kar etti

Aksa Enerji, yılın ilk 9 ayında 350 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre karını yüzde 169 arttırdı.

Bu dönemde 3,8 milyar lira ciro rakamına ulaşan şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 1 milyar 103 milyon liraya yükseldi. Şirketin faaliyet kar marjı ise yüzde 12,8'den yüzde 19,7'e çıktı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, şirket olarak karlılıklarını artırmaya devam ettiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gana, Madagaskar ve Mali'deki santrallerinden gerçekleştirdiği döviz bazlı satışlarla borcunu azaltan Aksa Enerji, Gana Cumhuriyeti ile anlaşmanın imzalandığı 2015 yılında 860 milyon doları net finansal borcunu 2019'da eylül ayı sonunda 639 milyon dolara düşürdü. Küreselleşme stratejisinin başından beri, yurt dışında santral yatırımları yaptığı halde toplam 221 milyon dolar borç ödemesi gerçekleştirmeyi başaran şirket, 2017'nin ilk çeyreğinde 7,8 olan net finansal borç/ FAVÖK oranını da 2019 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla keskin bir şekilde 2,6 seviyesine düşürdü." ifadelerini kullandı.

Afrika kıtasındaki yatırımlarla bölgenin acil enerji ihtiyacına cevap vermeye devam ettiklerine işaret eden Kazancı, şunları kaydetti:

"FAVÖK'ün yüzde 65'i Afrika'daki santrallerden elde edildi. Afrika'daki santrallerimizden sağladığımız döviz bazlı garantili satışlar faiz, amortisman, vergi öncesi karımızın yüzde 65'ini oluşturuyor. Döviz bazlı garantili satış yapan KKTC'deki enerji santralimizin de katkısıyla, FAVÖK'ümüzün yüzde 72'si döviz bazında satış yapan yurt dışı operasyonlarımızdan oluşuyor. Sürdürülebilir karlılık odaklı çalışmalarımıza ara vermeden Afrika'daki yeni yatırım arayışlarımızı sürdürüyor, çeşitli ülkelerle görüşmelere devam ediyoruz."